بعد إصابة 3.. دواء الباراسيتامول والديجوكسن يهدد أطفال الإسكندرية فى تحدى لعبة الموت

حذر مركز السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية، اليوم فى بيان له الآباء والأمهات من انتشار ما يعرف بـ" تحدي الموت" بين الأطفال والشباب، وذلك في تقليد لمشاهد يجري تداولها على السوشيال ميديا.



وتحدي الموت الذي انتشر على الإنترنت مسابقة بين الأطفال يكون الفائز بها من يتناول أكبر كم من دواء معين مثل "الباراسيتامول" أو"الديجوكسن".



وأشار المركز في بيان له اليوم، الجمعة، عن أنه استقبل 3 أطفال خلال الأيام الماضية مصابين بتسمم حاد نتيجة تناول أدوية بكميات كبيرة خلال "تحدي الموت"، كما استقبل حالات مشابهة لبنات مصابين جراء تحد آخر يعرف بـ"تشريط الجسم" أو "الكاتينج".



من جانبها أشارت الدكتورة سارة غيطاني، بمركز السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية، إلى أن الأطفال المصابين أعمارهم تتراوح بين 8 و14 سنة، بينهم طفلان نفذا التحدي بتناول دواء "الديجوكسن"، والثالث بدواء "الباراسيتامول".



وناشد "غيطاني" أولياء الأمور بتحذير الأطفال من خطورة تلعب الألعاب والتحديات المميتة، ومراقبة كل ما يشاهده الأطفال على الانترنت، لكون السوشيال ميديا وعالم الألعاب ليس مكانا آمنا للأطفال.

