قبل ساعة الصفر.. الداخلية تضرب من حديد: مقتل 28 عنصرا إرهابيا بالعريش وأكتوبر والشروق

بعد ساعات من إحباط وزارة الداخلية مخططا إرهابيا قبل ساعة الصفر ومقتل ١٢ من عناصر "حسم" الإرهابية قبل تنفيذهم سلسلة من العمليات العدائية ضد الدولة، وجهت الوزارة ضربة استباقية جديدة حيث تمكنت من القضاء على خليتين للعناصر الإرهابية فى توقيت متزامن بالعريش ومقتل 16 من عناصرهما والعثور بحوزتهم على أسلحة نارية ومتفجرات.



كان قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية نجح في رصد بؤرتين للعناصر الإرهابية تخطط لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية ضد المنشآت الهامة والحيوية واستهداف الشخصيات الهامة بمناطق مختلفة بالعريش.



وحدثت مواجهات مسلحة مع العناصر الإرهابية؛ ما أسفر عن مقتل 16 إرهابيا والعثور بحوزتهم على 8 بنادق آلية، و٣ بنادق وبندقية خرطوش، و3 عبوات متفجرة، وحزام ناسف.



واتخذت الأجهزة الأمنية جميع الإجراءات القانونية، وتوالى نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات.



وجهت وزارة الداخلية ضربة استباقية لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وإجهاض مخططاتها، قبل تنفيذهم عمليات عدائية تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.



وردت معلومات لقطاع الأمن الوطنى تفيد بصدور تكليفات من قيادات الجناح المسلح لتنظيم الإخوان الإرهابى بالخارج لعناصر حركة "حسم" المسلحة التابعة لها، لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية خلال الفترة المقبلة لإحداث حالة من الفوضى بالبلاد.



وقد رصدت عمليات المتابعة اتخاذ مجموعة من عناصر حركة حسم الإرهابية، إحدى الشقق السكنية بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وكرًا لتصنيع العبوات المتفجرة التى يقومون باستخدامها فى تنفيذ عملياتهم الإرهابية، وبمداهمته قامت تلك العناصر بالمبادرة بإطلاق النيران تجاه القوات والتى تعاملت معها على الفور، مما أسفر عن مصرع ٧ من تلك العناصر، وعثر بحوزتهم على ٤ سلاح آلى عيار 7.62 * 1.39 وبندقية خرطوش وكمية من مادة R. Salt والنترات والدوائر الكهربائية والأدوات المستخدمة فى عمليات التصنيع.



وفى ذلك الإطار، أكدت المعلومات تواجد عدد من عناصر مجموعة التنفيذ التابعة للجماعة الإرهابية بإحدى الشقق السكنية بدائرة قسم الشروق بمحافظة القاهرة، استعدادا لتنفيذ عمليات عدائية، حيث داهمت القوات الوكر المشار إليه، وتبادلت إطلاق النار مع تلك العناصر مما أسفر عن مصرع ٥ وعثر بحوزتهم على ٥ بنادق آلى عيار 7.62 *3.39 وخزينة بندقية آلية، و٢ عبوة معدة للتفجير، و٢ عبوة متفجرة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى نيابة أمن الدولة العليا لمباشرة التحقيقات.