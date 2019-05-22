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فن

مدير أعمال إليسا يكشف حقيقة تدهور حالتها الصحية

الأربعاء 22/مايو/2019 - 02:27 ص
اليسا
اليسا
شروق إبراهيم
نشرت إحدى الصفحات الداعمة للفنانة اللبنانية إليسا بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، تصريحًا على لسان مدير أعمالها أمين ابي ياغي الذي نفى كل ما تردّد عن حالة النجمة اللبنانية الصحية متدهورة بعد تعرضها لمضاعفات بسبب علاجها من سرطان الثدي.

وأكد مدير أعمال إليسا أن المضاعفات والتورم في يد واحدة لافتًا إلى أنها ستتجه لألمانيا من أجل إجراء عملية جراحية وستبقى تحت المراقبة الطبية لمدة 20 يومًا ثم تعود لـ لبنان.

وكانت إليسا قد خضعت لعملية في بروكسل ببلجيكا منذ أشهر بسبب تورم يديها نتيجة سحب مياه من جسدها خلال فترة علاجها من السرطان.

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