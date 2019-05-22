لهذا السبب اعتزلت عزيزة جلال الغناء 33 عاما

أثارت المطربة عزيزة جلال جدلا واسعا فور اعلانها العودة مرة أخرى الى الغناء بعد غياب استمر أكثر من 33 عاما.
وكانت عزيزة جلال صوتا جبارا لفت الأنظار إليه سريعا لكنه سرعان ما اختفى بسبب الزواج حيث قررت عزيزة الزواج من رجل الأعمال السعودى الشيخ علي بن بطي الغامدي، واستقرت بمدينة الطائف، ورزقت بثلاثة أبناء درسوا وتخرجوا في الجامعات.
زواج عزيزة جلال برجل الأعمال السعودي جاء بعد قصة حب بينهما، توجت بالاقتران بعد أن قدم كل طرف تنازلات وتضحيات للآخر، فعزيزة جلال قررت الاعتزال والبعد عن الأضواء عن في ذروة شهرتها، بينما صد زوجها العراقيل التي لاقاها من أفراد عائلته، قبل أن تتم تسوية الأوضاع، بعدما أن أدركوا طيبة وسمو أخلاق المطربة.