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العظمى تتجاوز 45 درجة.. اعرف حالة الطقس ودرجات الحرارة في محافظتك اليوم

الخميس 23/مايو/2019 - 12:38 ص
درجات الحرارة على
درجات الحرارة على القاهرة - صورة أرشيفية
نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الخميس، طقس شديد الحرارة على الأنحاء كافة نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، والرياح جنوبية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 28 45
شبين الكوم 27 45
طنطا 25 44
دمنهور 22 42
الإسكندرية 20 41
بلطيم 22 40
مطروح 21 38
السلوم 19 30
سيوة 23 46
بورسعيد 21 38
دمياط 21 38
الزقازيق 21 44
الإسماعيلية 20 45
السويس 22 45
العريش 20 43
رفح 21 42
رأس سدر 24 40
نخل 15 44
نويبع 26 38
طابا 24 38
كاترين 18 34
الطور 23 40
شرم الشيخ 29 45
الغردقة 26 42
مرسى علم 27 39
الفيوم 24 45
بنى سويف 24 45
المنيا 25 45
أسيوط 25 45
سوهاج 25 45
قنا 25 45
الأقصر 26 45
أسوان 27 45
أبوسمبل 24 41
الوادي الجديد 26 45
شلاتين 23 36
أبو رماد 24 35
حلايب 25 33
رأس حدربة 25 33

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:
الصغرى العظمى
مكة المكرمة 29 41
المدينة 27 41
الرياض 24 39
المنامة 30 36
أبوظبي 27 37
الدوحة 28 39
الكويت 28 42
دمشق 16 38
بيروت 25 32
عمان 23 37
القدس 23 36
غزة 26 38
بغداد 25 40
مسقط 30 37
صنعاء 12 20
الخرطوم 29 43
طرابلس 15 22
تونس 13 25
الجزائر 15 23
الرباط 14 26
نواكشوط 20 31

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