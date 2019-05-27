ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

هتوصل 39 درجة.. الأرصاد تُعلن عن موعد موجة حارة جديدة تضرب البلاد..فيديو

الإثنين 27/مايو/2019 - 09:56 ص
الأرصاد
الأرصاد
شيماء مجدي
قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية،إن طقس اليوم معتدل على الوجه البحري حار على جنوب البلاد ولطيف ليلًا وخاصًة وقت الفجر وفى الصباح الباكر على جميع الأنحاء.

وأشار "عبد العال" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يامصر" والمذاع عبر فضائية "الأولى" ،اليوم الإثنين،إلى أنه بدايًة من غد سيبدأ ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة من 2 لـ 3 درجات وحتى تصل درجات الحرارة فى نهاية الأسبوع إلى 39 درجة.

وأضاف "رئيس هيئة الأرصاد الجوية" إلى أن الرطوبة منخفضة على جميع الأنحاء فلا نشعر بدرجات الحرارة كما هى وإنما نشعر وكإنها أقل وهذا مايميز فصل الربيع.

ترشيحاتنا

الزمالك بطلا للكونفدرالية .. تعرف على أبرز الغائبين في العالم عن الألقاب القارية

مباريات اليوم الاثنين 27 مايو .. مواعيد اللقاءات والقنوات الناقلة

شاهد .. جماهير الزمالك تحتفل بالكونفدرالية مع ميدو

تعرف على خطوات الفصل الاجتماعي عن بطاقة تموين العائلة والمستندات المطلوبة

اغتنم.. 12 كلمة بعد السحور تجعل الله تعالى يغفر لك ما تقدم من ذنبك

فساتين زفاف النجمات فى مسلسلات رمضان 2019.. نادين نجيم تتألق .. والجمهور يسخر من إطلالة هنا شيحة

ads

ليس يوم الثلاثاء.. مركز الفلك الدولي يفجر مفاجأة حول أول أيام عيد الفطر.. فيديو

طارق حامد .. تعرف على رسالة جروس له عقب التتويج بالكونفدرالية

جروس خارج الزمالك .. أول تعليق للمدرب السويسري عقب التتويج بالكونفدرالية

جروس خارج الزمالك .. رد فعل الجماهير على رحيل المدرب بعد التتويج بالكونفدرالية

الأزهر يوصي بالدعاء في 3 ساعات كل يوم بالعشر الأواخر من رمضان

مشجعو الزمالك في برج العرب تخطوا أعداد جماهير الأهلي .. اعرف التفاصيل

بعد خلعها الحجاب.. بسمة وهبة: أنا من أهم 3 مقدمات برامج في مصر.. فيديو

الأهلي يتصدر .. ترتيب الزمالك بين الأندية الأفريقية الأكثر تتويجا بالألقاب القارية

أصيبت بالسرطان.. بسمة وهبة تكشف عن حالتها الصحية..فيديو

خالد بيومي يشيد بهذا اللاعب بعد مباراة نهضة بركان

مباريات اليوم الإثنين 27 مايو .. 4 لقاءات نارية في الدوري المصري

فساتين زفاف النجمات فى مسلسلات رمضان 2019.. نادين نجيم تتألق .. والجمهور يسخر من إطلالة هنا شيحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فساتين زفاف النجمات فى مسلسلات رمضان 2019.. نادين نجيم تتألق .. والجمهور يسخر من إطلالة هنا شيحة

مشجعو الزمالك في برج العرب تخطوا أعداد جماهير الأهلي .. اعرف التفاصيل

تحت الماء منذ 4500 عام .. اكتشاف مملكة غارقة بـ بريطانيا .. صور