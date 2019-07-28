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الديوان الملكي السعودي يعلن موعد صلاة الجنازة على الأمير بندر بن عبد العزيز

الأحد 28/يوليه/2019 - 09:02 م
العاهل السعودي وشقيقه
العاهل السعودي وشقيقه الأمير بندر
القسم الخارجي
أعلن الديوان الملكي السعودي، وفاة الأمير بندر بن عبد العزيز اليوم، الأحد، مشيرا إلى عقد صلاة الجنازة على الراحل عقب صلاة العشاء ليوم غدٍ الاثنين بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.

وقال الديوان الملكي السعودي في بيان ..

انتقل إلى رحمة الله تعالى هذا اليوم الأحد الموافق 25 / 11 / 1440هـ صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه - إن شاء الله - بعد صلاة العشاء ليوم غدٍ الاثنين الموافق 26 / 11 / 1440هـ بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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