ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد عادل إمام وعلي ربيع يصلان عزاء فاروق الفيشاوي

الأحد 28/يوليه/2019 - 09:26 م
علي ربيع
علي ربيع
قسم الميداني
وصل محمد عادل إمام وعلى ربيع الي مسجد الشرطة لتأدية واجب العزاء في الفنان فاروق الفيشاوي المقام في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وتوفي فاروق الفيشاوي فجر يوم الخميس 25 يوليو، بعد صراع مع مرض السرطان، عن عمر يناهز 67 عامًا.

ويذكر أن فاروق الفيشاوي عانى من أزمة كبيرة على خلفية مرض السرطان الذي أصابه، ومكث في أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين، وكانت حالته متدهورة للغاية.

وشيع جثمان فاروق الفيشاوي من مسجد مصطفى محمود بشارع جامعة الدول العربية بالمهندسين، إلى مثواه الأخير، وذلك عقب صلاة الظهر يوم الخميس 25 يوليو، لتتجه الجنازة بعد ذلك إلى محافظة المنوفية حيث مسقط رأس الفنان الراح
محمد عادل إمام وعلي ربيع يصلان عزاء فاروق الفيشاوي

ترشيحاتنا

محمود متولي وقع علي بياض.. الأهلي يضم نجم الإسماعيلي 5 مواسم.. اعرف قيمة الصفقة

بـ وشاح خفيف.. نانسي عجرم تبهر جمهورها بإطلالة متناسقة

أزمة جديدة.. إعلاميون يهاجمون تامر أمين بينهم شريف مدكور

سحب تنظيم أمم أفريقيا من الكاميرون والجزائر الأقرب على غرار مصر

ام بي سي تعلن بدلاء إليسا وعاصي الحلاني في برنامج ذا فويس .. تعرف عليهم

وفاة الأمير بندر بن عبد العزيز شقيق الملك سلمان عن عمر 96 عاما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكشوف على شكل قلب.. نيكول سابا بإطلالة مثيرة بآخر حفلاتها

بـ وشاح خفيف.. نانسي عجرم تبهر جمهورها بإطلالة متناسقة

لو اترفدت من الشغل .. دراسة تكشف أن المفصولين عن العمل أكثر نجاحا