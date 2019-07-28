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فن

انهيار أحمد الفيشاوي في عزاء والده .. صور

الأحد 28/يوليه/2019 - 09:31 م
أحمد الفيشاوي
أحمد الفيشاوي
قسم الميداني
دخل الفنان أحمد الفيشاوي في نوبة بكاء أثناء تلقيه عزاء والده فاروق الفيشاوي في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وتوفى فاروق الفيشاوي فجر يوم الخميس 25 يوليو، بعد صراع مع مرض السرطان، عن عمر يناهز 67 عامًا.

ويذكر أن فاروق الفيشاوي عانى من أزمة كبيرة على خلفية مرض السرطان الذي أصابه، ومكث في أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين، وكانت حالته متدهورة للغاية.

وشيع جثمان فاروق الفيشاوي من مسجد مصطفى محمود بشارع جامعة الدول العربية بالمهندسين، إلى مثواه الأخير، عقب صلاة الظهر يوم الخميس 25 يوليو، لتتجه الجنازة بعد ذلك إلى محافظة المنوفية حيث مسقط رأس الفنان الراحل.
انهيار أحمد الفيشاوي في عزاء والده .. صور
انهيار أحمد الفيشاوي في عزاء والده .. صور
انهيار أحمد الفيشاوي في عزاء والده .. صور
انهيار أحمد الفيشاوي في عزاء والده .. صور

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