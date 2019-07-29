15 أغسطس بدء التقديم لبرنامج الحوسبة الحيوية بحاسبات المنوفية

تقدم كلية الحاسبات والمعلومات برنامج الحوسبة المعلوماتية الحيوية لطلاب الثانوية العامة علمي رياضة وعلمي العلوم وما يعادل الثانوية العامة من شهادات أخرى والذي يقدم خريج كفئ له قدرة عالية علي المنافسة المحلية والعالمية من تصميم وتنفيذ ما يحتاجه البيولوجيين والأطباء من برامج حوسبة تستطيح تحليل ما هو متاح من بيانات بيولوجية للوصول لنتائج علمية مذهلة من فترات زمنية مقبولة وموارد تكنولوجية بسيطة في مجالات الحوسبة الحيوية والتنقيب داخل البيانات البيولوجية وتطوير الخوارزميات البيولوجية وتحليل نتائجها.



أشار الدكتور عربي كشك عميد الكلية الى انه يتم التقديم للبرنامج من 15 أغسطس حتى 10 سبتمبر، وذلك بإدارة شئون الطلاب بالجامعة , ويشترط القبول في هذا البرنامج طلاب الثانوية العامة علمي رياضة وعلمي العلوم وما يعادل الثانوية العامة من شهادات اخري، بمصاريف التيرم بنظام الساعات المعتمدة 5400 جنيه.



كما يقوم بالتدريس في هذا البرنامج نخبة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الحاسبات من أقسام علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات وبحوث العمليات ونظم المعلومات كما تشارك في التدريس كلية العلوم في التخصصات المعنية.



و البرنامج تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة والدكتور عربي كشك عميد كلية الحاسبات والمعلومات.



