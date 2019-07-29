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إنفوجراف.. إشادات دولية بتراجع معدل التضخم السنوي في مصر لأدنى مستوى منذ 4 أعوام

الإثنين 29/يوليه/2019 - 01:41 م
تراجع معدل التضخم
تراجع معدل التضخم السنوي في مصر
محمود مطاوع
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجراف سلط من خلاله الضوء على تراجع معدل التضخم الاقتصادي السنوي في مصر لأدنى مستوى منذ أربع سنوات.

وسجل معدل التضخم السنوي في يونيو 2019 نحو 8,9%، مقارنة بـ 13,8% لنفس الشهر من عام 2018، و30,9% في يونيو 2017، و14,8% لذات الشهر من عام 2016، و11,5% في يونيو 2015.

وأشادت "المؤسسات الاقتصادية العالمية" بهذا التراجع، مؤكدة أن هناك تراجعًا كبيرًا في معدلات التضخم الاقتصادي في مصر خلال الأعوام الماضية.

وأبرز الانفوجراف، أنه في عام 2018، قد سجل متوسط معدل التضخم في الشرق الأوسط 9%، في حين سجل متوسط معدل التضخم في أفريقيا لنفس العام 11,3%.

وجاء في الانفوجراف، أن معدل التضخم السنوي قد شهد تراجعًا نتيجة انخفاض أسعار مجموعات الخضراوات بنسبة 10%، واللحوم والدواجن بنسبة 1,2%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 0,6%.

كما سجل معدل التضخم الشهري أيضًا تراجعًا في يونيو 2019، ليصل إلى -1% (الرقم السالب يعني انخفاض الأسعار عن الشهر السابق)، مقارنة بـ 1% خلال مايو 2019، و0,4% في أبريل 2019، و0,9% في مارس 2019، و1,8% في فبراير 2019، وأخيرًا 0,8% في يناير 2019.

ورصد الإنفوجراف نسبة الاكتفاء الذاتي من بعض السلع الغذائية، وجاء في مقدمتها: البرتقال بنسبة 176,9%، والفراولة بنسبة 167,9%، والفول السوداني 130,4%, والبصل بنسبة 129,6%, والبطاطس بنسبة 118,1%, والفاصوليا الخضراء بنسبة 117,2%, والخرشوف 113,4%, والعنب بنسبة 107,4%.

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