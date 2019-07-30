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فن

كل عام وجلالتك بخير.. يارا تهنئ ملك المغرب بذكرى عيد العرش

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 03:42 م
يارا
يارا
محمد بدران
هنأت الفنانة اللبنانية يارا، ملك المغرب، بعيد العرش الذي يحتفل به الشعب المغربي في 30 يوليو من كل عام.

وكتبت على صفحتها الشخصية بموقع تويتر، ‏كل عام وجلالة ‎#الملك_محمد_السادس والشعب المغربي بخير وسلام بمناسبة ‎#عيد_العرش اللهم احفظ المغرب من كل شرّ، وأنعم عليهم بالأمان والرّخاء ‎#المغرب‎#يارا".

وتحتفل المملكة المغربية اليوم الثلاثاء بذكرى مرور عشرين عامًا على تولي الملك محمد السادس عرش بلاده خلفا لوالده.

كان أخر أعمال يارا الفنية هو كليب «شو بدو» الذي طرحته في منتصف شهر يونيو عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب. 

وكليب «شو بدو» لـ يارا، من إخراج: ريكا ساركس، ومن كلمات: أحمد مادي، وألحان طارق أبو جود، وتوزيع موسيقي: عمر الصباغ.
كل عام وجلالتك بخير.. يارا تهنئ ملك المغرب بذكرى عيد العرش

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