مذاق لا يقاوم .. طريقة عمل سلاطة الكول سلو

معظمنا يعشق سلاطة الكول سلو الشهية، والتي تصبح من ألذ المقبلات التي نذهب لمطاعم الوجبات السريعة خصيصًا لتناولها،

إليك طريقة تحضيرها على طريقة أمهر الشيفات ..





"كول سلو" بالأناناس.. على طريقة الشيف دعاء عاشور.





المقادير لتحضير سلاطة الكول سلو





كرنبة مقطعة قطعا صغيرة

- حبة جزر مبشورة

- علبة أناناس

- كوب مايونيز

- ملعقة صغيرة ملح وفلفل

- خل

- زيت.

الطريقة لتحضير سلاطة الكول سلو :

قطعى الأناناس إلى قطع متوسطة والكرنب والجزر، وقلبى الكرنب والجزر والأناناس مع المايونيز والملح في طبق، وضعى السلطة في الثلاجة لمدة ساعتين قبل التقديم، وتزين السلطة بقطع الأناناس وتقدم.





كول سلو بالبصل والجزر للشيف اميرة شنب

المقادير لسلاطة كول سلو:

كرنب

جزر

عسل

مايونيز

بصل أخضر

زبادى

عصير ليمون أو خل

خطوات التحضير لسلاطة الكول سلو:

اخلطي الزبادي والمايونيز وعصير الليمون والملح والعسل الابيض قطعي البصل قطع صغيرة وضيفيه ثم ضيفي الكرنب والجزر وغطيها وضعيها في الثلاجة .





المقاديرلعمل الكول سلو :





كرنبة سلاطة صغيرة مقطعة صغير.

2 بصلة مقطعة مكعبات صغيرة.

جزرة مقطعة قطع صغيرة.

2 م. ك مايونيز.

2 م. ك سكر.

3 م. ك لبن.

1 خل.

1وربع ليمون.





الطريقة لعمل الكول سلو :





- يوضع اللبن، والسكر، والخل، والليمون، والمايونيز، ويخلط جيدا.



