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تعليم

الخشت يلتقي سفير أرمينيا لبحث سبل التعاون الأكاديمي مع الجامعات الأرمينية

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 01:15 م
صدى البلد
ياسمين سامي
التقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه كارين جريجوريان سفير جمهورية أرمينيا بالقاهرة، وتم خلال اللقاء، بحث أوجه التعاون بين جامعة القاهرة وجامعات أرمينيا في المجالات الأكاديمية والبحثية وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وأكد الدكتور محمد الخشت، أن جامعة القاهرة مهتمة بفتح مجالات التعاون الأكاديمي والبحثي والثقافي مع كافة الجامعات ومراكز البحوث العالمية، معربًا عن ترحيبه بالتعاون بين جامعة القاهرة وجامعات أرمينيا في المجالات العلمية والأكاديمية المختلفة، مشيرًا إلى إنشاء مركز الدراسات الأرمينية بكلية الآداب بالجامعة للقيام بكافة الدراسات المتعلقة بالأرمن تاريخيًا وثقافيا، فضلًا عن الدور الذي يقوم به المركز في مجال دعم العلاقات الثقافية بين مصر وأرمينيا، وتقديم خدماته التعليمية لمجموعة من الدارسين المصريين في مجال اللغة الأرمنية.

ومن جانبه، قال كارين جريجوريان سفير أرمينيا، إن جامعة القاهرة لها مكانة أكاديمية وعلمية مرموقة عالميًا، ولذا ترغب جامعات أرمينيا في فتح مجالات التعاون العلمي والأكاديمي معها، مضيفًا أن مصر معروفة بالتقاء الثقافات علي مر العصور.

وأشار سفير أرمينيا، إلى وجود الأرمن في مصر علي مر التاريخ واندماجهم في الشعب المصري وتعايشهم معه بشكل قوي واحترام المصريين لثقافتهم وهويتهم ودينهم، وهذا ما يجعل لمصر مكانة خاصة لدي دولة أرمينيا.

يُشار إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال أرمينيا عقب استقلالها عن الاتحاد السوفييتي وتم التوقيع على اتفاقية إقامة العلاقات الدبلوماسية في 1992، وافتتحت السفارة المصرية في يريفان في مايو 1993، بينما افتتحت السفارة الأرمينية في القاهرة عام 1992، وأن تاريخ الطائفة الأرمينية في مصر ضارب بجذوره في أعماق التاريخ، ‏ حيث إن مصر من دول الشرق القديم التي أقامت علاقات نشطة مع سكان أرمينيا القدماء في عهد الدولة الفرعونية.

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