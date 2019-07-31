بعد تعديل عقده مع الزمالك.. شاهد.. طارق حامد يستجم فى إجازته الصيفية

نشر طارق حامد لاعب الفريق الأول للنادى الزمالك صورة جديدة له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام"



وظهر طارق حامد وهو يستمتع بإجازته الصيفية برفقة أحد أصدقائه ولاقت الصورة إعجاب متابعيه.





استقر مجلس إدارة الزمالك على تعديل عقود الثلاثي طارق حامد وعبد الله جمعة ومحمود علاء لاعبي الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة بعد الاستقرار على رفض العروض التي وصلت إليهم في الفترة الأخيرة.



ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة جلسات بين إدارة الزمالك والثلاثي من أجل تعديل عقودهم وزيادة قيمة عقودهم بأفضل صورة مالية خلال الفترة الحالية بعد الأداء الذي قدموه مع الفريق هذا الموسم.



وكان الزمالك عقد مؤتمرا صحفيا اليوم بمقر النادى لتقديم الصفقات الجديدة التى تم إبرامها خلال الموسم.