ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد تعديل عقده مع الزمالك.. شاهد.. طارق حامد يستجم فى إجازته الصيفية

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 05:10 م
طارق حامد
طارق حامد
محمد بدران
نشر طارق حامد لاعب الفريق الأول للنادى الزمالك صورة جديدة له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام"

وظهر طارق حامد وهو يستمتع بإجازته الصيفية برفقة أحد أصدقائه ولاقت الصورة إعجاب متابعيه.


استقر مجلس إدارة الزمالك على تعديل عقود الثلاثي طارق حامد وعبد الله جمعة ومحمود علاء لاعبي الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة بعد الاستقرار على رفض العروض التي وصلت إليهم في الفترة الأخيرة.

ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة جلسات بين إدارة الزمالك والثلاثي من أجل تعديل عقودهم وزيادة قيمة عقودهم بأفضل صورة مالية خلال الفترة الحالية بعد الأداء الذي قدموه مع الفريق هذا الموسم.

وكان الزمالك عقد مؤتمرا صحفيا اليوم بمقر النادى لتقديم الصفقات الجديدة التى تم إبرامها خلال الموسم.
بعد تعديل عقده مع الزمالك.. شاهد.. طارق حامد يستجم فى إجازته الصيفية

ترشيحاتنا

تنظيم سيئ.. مدرب المنتخب السابق يسخر من الدوري المصري

إيقاف تنفيذ قرار اللجنة الأولمبية باعتماد لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك

استعدادا لـ عيد الأضحى.. أسعار اللحمة البلدي والسوداني والضأن في مجمعات التموين

عمرها 18 سنة.. وفاة بطلة مسلسل باب الحارة فى حادث سيارة مروع بـ بيروت

علي جمعة يوضح حكم أداء صلاة قيام الليل في العشر الأول من ذي الحجة

أب حنون وعطوف.. والدة هديل ماجد تروي كواليس مصافحة الرئيس لابنتها.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالمايوه والهوت شورت.. إطلالات صيفية أنيقة لـ نرمين الفقى

ببنطلون مقطع ومكياج صاخب.. زوجة مصطفى فهمي تتألق فى الساحل

دنيا سمير غانم بـ إطلالة جديدة في أحدث ظهور لها