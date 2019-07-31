عبد الله جمعة يهنئ شقيقه صالح بعيد ميلاده.. شاهد

هنأ عبد الله جمعة، لاعب الزمالك الحالي شقيقه صالح جمعة، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعيد ميلاده عبر حسابة على "انستجرام"



ونشر عبد الله جمعة مجموعة من الصور برفقة شقيقة صالح جمعة وعلق قائلا "كل سنة وانت طيب يا اغلى حاجة ليا في الدنيا وعقبال مليون سنة ويارب اشوفك في احسن حاجة في الدنيا"



وانتقل عبدالله جمعة إلى صفوف الزمالك قادما من نادي إنبي بعد انتهاء إعارتهما من نادي المصري البورسعيدي.





وكان الزمالك عقد مؤتمرا صحفيا اليوم بمقر النادى لتقديم الصفقات الجديدة التى تم إبرامها خلال الموسم.



ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة جلسات بين إدارة الزمالك والثلاثي من أجل تعديل عقودهم وزيادة قيمة عقودهم بأفضل صورة مالية خلال الفترة الحالية بعد الأداء الذي قدموه مع الفريق هذا الموسم.











