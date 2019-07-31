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محافظات

إزالة 55 حالة تعد على أملاك الدولة خلال موجة حق الشعب بالغربية

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 06:42 م
اللواء مهندس هشام
اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية
أحمد على
أكد اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية أن جميع أجهزة المحافظة التنفيذية تتعامل مع ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة بكل جدية وحزم لإزالة كل أشكال التعديات واسترداد حق الشعب في أراضيه التي هي حق لجميع الأجيال الحالية والمتتالية.

وفى هذا السياق؛ ازالت محافظة الغربية بالتنسيق مع الجهات المعنية 55 حالة تعد على أملاك الدولة بمساحة 6656م2 خلال اليوم السادس للموجة 13 لاسترداد "حق الشعب".

وشملت الإزالات 12 حالة تعد على أملاك الري والصرف بمساحة 932م2 في مركز ومدينة السنطة، و42 حالة تعد على مساحة 5669م2 بمركز ومدينة سمنود تمثلت في (إزالة 34 حالة تعد على أملاك الري والصرف بمساحة 4804م2- 8 حالات تعد على أملاك الأوقاف بمساحة 865م2).

كما شملت إزالة حالة تعد في حي ثان طنطا أملاك الوحدة المحلية بمساحة 55م2.

وأوضح محافظ الغربية أن حصيلة الموجة 13 منذ بدايتها حتى اليوم السادس كان استرداد 46995 م2 بتنفيذ 403 حالات إزالة على أملاك الدولة، مؤكدًا على استمرار عمل الموجة وفق المخططات الموضوعة لإزالة جميع أشكال التعديات مع التزام الجميع بتنفيذ الإزالة في المهد فور الشروع في المخالفة لمنع وجود أي تعديات أو مخالفات جديدة.
إزالة 55 حالة تعد على أملاك الدولة خلال موجة حق الشعب بالغربية
إزالة 55 حالة تعد على أملاك الدولة خلال موجة حق الشعب بالغربية
إزالة 55 حالة تعد على أملاك الدولة خلال موجة حق الشعب بالغربية
إزالة 55 حالة تعد على أملاك الدولة خلال موجة حق الشعب بالغربية
إزالة 55 حالة تعد على أملاك الدولة خلال موجة حق الشعب بالغربية

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