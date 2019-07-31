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رياضة

المنيا يغير موعد تدريباته غدا

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 11:32 م
فريق المنيا
فريق المنيا
مالك خالد
قرر سمير كمونه المدير الفني لنادي المنيا، تغيير موعد تدريبات الفريق غدا الخميس فى نهاية استعدادات الأسبوع الرابع من فترة الإعداد.

وأعلن الجهاز الفني للمنيا عن خوض مران الغد فى الصباح على إستاد الجامعة، لمنح فرصة للاعبين المغتربين للعودة لمنازلهم عقب انتهاء تدريبات الأسبوع الرابع، بدلا من التدريب عصرا.

ولعب فريق المنيا خلال الأسبوع الحالي وديتين منهم مباراة مع فريق الشباب بالنادي، وآخري مع فريق أسمنت أسيوط.

ويسعي نادي المنيا للصعود للدوري الممتاز خلال الموسم الجديد بعد تعيين سمير كمونه مدربا للفريق.

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