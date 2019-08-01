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ديني

الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية تطلق برنامج حج البدل.. تعرف على طريقة التقديم

الخميس 01/أغسطس/2019 - 11:37 ص
حج البدل
حج البدل
محمد شحتة
أعلنت الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية، في سويسرا، فتح باب الحجز في برنامج "حج البدل" لعام 1440 هجرية- 2019 ميلادية، وذلك للراغبين في الحج عن الغير.

وأكدت الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية، في بيان لها، اليوم، الخميس، أنها خصصت نخبة من حفاظ القرآن الكريم والدعاة والأئمة من أوروبا ومكة المكرمة والمدينة المنورة، للقيام بأداء مناسك الحج عن الغير وفقا للسنة النبوية الصحيحة، مشيرة إلى أنه سيتم منح شهادة التحجيج للمتبرع ممهوره بخاتم الهيئة.

وأوضحت الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية، أنه يمكن للراغبين في التسجيل فى برنامج "حج البدل" مراسلة الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية عبر البريد الإلكتروني: [email protected] أو من خلال الواتس آب على الرقم التالي: 0041762937929

يشار إلى أن "حج البدل" يعتبر أحد أبرز المشروعات التكافلية الذي يقدم خدمة أداء ركن أساسي من أركان الإسلام، لأناس فارقوا الحياة دون أدائه، أو أن ظروفهم الصحية القهرية والمستمرة تحول دون وصولهم إلى المشاعر المقدسة.

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