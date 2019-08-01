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حوادث

ضبط شخصين سرقا أكثر من نصف مليون جنيه من داخل شركة بعابدين

الخميس 01/أغسطس/2019 - 01:06 م
حملة امنية
حملة امنية
محمد صبري - إسلام مقلد
ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على شخصين قاما بسرقة أكثر من نصف مليون جنيه من داخل إحدى الشركات بعابدين.

تلقى قسم شرطة عابدين بلاغا صاحب شركة إستيراد وتصدير كائنة بدائرة القسم بإكتشافه كسر باب الشركة ملكه وسرقة مبلغ مالى (532 ألف جنيه) من داخل درج المكتب الخاص به.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص الكاميرات بالمنطقة محل الواقعة تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة شخصان (أحدهما عامل بذات الشركة- مقيمان بمحافظة الجيزة)، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال إستقلالهما دراجة نارية "ملك أحدهما ".. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" ، وقرر أحدهما أنه نظرًا لعمله بالشركة محل الواقعة وعلمه بإحتفاظ مبالغ مالية كبيرة بداخلها ، خطط لإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع المتهم الآخر وتمكنه من دخول الشركة ، واستيلائه على المبلغ المالى المشار إليه واستقلا الدراجة البخارية المضبوطة بحوزتهما، وفرا هاربين ، وبمواجهة المتهم الآخر أيد ما جاء بأقواله ، وبإرشادهما تم ضبط المبلغ المالى المستولى عليه بمسكنهما.. باستدعاء المبلغ إتهمهما بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية واخطرت النيابة العامة للتحقيق

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