استعدادات مكثفة بـ مديرية تموين الفيوم لاستقبال عيد الأضحى المبارك

أصدر اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، توجيهات مشددة للمهندس سيد حرز الله وكيل مديرية التموين بالفيوم، باتخاذ كافة التدابير والاستعدادات اللازمة لاستقبال المديرية لعيد الأضحي المبارك، مؤكدًا ضرورة التنسيق بين مديريتي التموين والطب البيطري لتنفيذ حملات مشتركة والمرور على محال الجزارة وأماكن بيع اللحوم للتأكد من سلامة المعروض منها، وتكثيف الرقابة على الأسواق لمتابعة المعروض من السلع الغذائية وضمان توافرها ومطابقتها للاشتراطات الصحية.



وأكد المحافظ ضرورة تشكيل غرفة عمليات رئيسية بمديرية التموين وغرفة عمليات فرعية بمختلف الإدارات التموينية، لتلقي شكاوي المواطنين والعمل على حلها، وإقامة شوادر لبيع اللحوم البلدية الطازجة بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين.



كما شدد ضرورة توفير الخبز البلدي بالمخابز خلال أيام العيد، والتأكد من توافر اسطوانات البوتاجاز، وتكليف إدارات التموين بتكثيف المرور والرقابة على محلات الجزارة وشوادر بيع اللحوم، وكذلك التأكد من استمرار عمل جميع المنافذ التابعة لجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة ومنافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية ومنافذ الشركة المصرية طوال فترة العيد.



وطالب بالتنبيه على الشركة المصرية لتجارة الجملة بصرف المقررات والحصص التموينية للبدالين التموينيين قبل بدء إجازة عيد الأضحي المبارك وكذلك صرف حصص مستودعات الدقيق.