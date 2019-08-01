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تعليم

بالأسماء... 13 عميدا جديدا بكليات جامعة الازهر

الخميس 01/أغسطس/2019 - 08:26 م
صدى البلد
محمد شحتة

أصدر الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، قرارا بتكليف عدد من الأساتذة بالقيام بأعمال عمداء عدد من الكليات لحين انتداب او تعيين آخرين بدلا منهم.

وشملت القائمة تكليف الدكتور محمود صديق، عميدا لكلية الطب بنين بالقاهرة، الدكتور محمد عزت سعيد غازي، عميدا لكلية اللغات والترجمة، والدكتور محمد عبد الرحمن صديق، عميدا لكلية الشريعة والقانون بنين بأسيوط.

كما شملت القائمة، تكليف أحمد إسماعيل ابو شنب، عميدا لكلية أصول الدين والدعوة بطنطا، والدكتور سمير حافظ دسوقى، عميدا لكلية الهندسة الزراعية، والدكتور حمداوي حمدان سليمان، عميدا لكلية الزراعة بالقاهرة، والدكتور خالد محمود عرفان، عميدا لكلية التربية بنين بالقاهرة،

وكذلك تكليف، الدكتورة ناهد يوسف رزق، عميدة لكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالمنصورة، والدكتورة شفيقة الشهاوي رضوان، عميدة لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، والدكتور محمد الشربيني عميدا لكلية العلوم بنين بالقاهرة، والدكتور أحمد حسين ابراهيم عميدا لكلية الدعوة، والدكتور تامر عبد الرحيم حمزة، عميدا لكلية طب الأسنان بنين القاهرة، والدكتور عطا عبد العاطي السنباطي، عميدا لكلية الدراسات العليا،

ويستمر تكليف العمداء الآتي أسماؤهم للقيام بأعمال كلياتهم لحين انتداب او تعيين آخرين بدلا منهم وهم : الدكتور عبد الفتاح العواري، عميدا لكلية أصول الدين بالقاهرة، والدكتور السيد محمد سلام، عميدا لكلية اللغة العربية بالمنوفية، والدكتور محمد فاروق ميدان، عميدا لكلية الطب بنين بدمياط، والدكتور أحمد منصور خلف الله، عميدا لكلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان، والدكتور بركات محمد حسانين، عميدا لكلية الهندسة بقنا.

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