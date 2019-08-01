إصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة بـ الترعة الفاروقية بسوهاج

استقبل مستشفي دار السلام المركزي بسوهاج، ١٠ أشخاص مصابين بجروح وكدمات وكسور متفرقة إثر انقلاب سيارة أجرة داخل ترعة.



تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، بلاغا يفيد بانقلاب سيارة أجرة داخل الترعة الفاروقية دائرة مركز دار السلام ووجود مصابين، وانتقل إلى مكان الحادث ضباط مباحث المركز وقوات الحماية المدنية، ورجال الإسعاف، وتبين من الفحص أنه أثناء سير سيارة أجرة، اختلت عجلة القيادة بيد السائق ما أدى لانقلابها داخل الترعة الفاروقية،ونتج عنه إصابة ١٠ أشخاص.



وجار تحرير محضر بالواقعة والعرض علي النيابة العامة.

