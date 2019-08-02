باللهجة المصرية.. رولا سعد بياعة شوكولاتة في دكان شلاطة

أنهى المخرج السينمائي ايهاب عبد اللطيف تصوير احدث الكليبات الغنائية للمطربة اللبنانية رولا سعد بعنوان "دكان شلاطة"، الأغنية تقدم باللهجة المصرية وتنتمي إلى نوعية المقسوم الشعبي وهي من كلمات/ فضل الراوي وألحان/ بينو وتوزيع/ رامي، وتقول كلماتها: ماشية تاتا تاتا.. جايبة حاجة ساقعة.. وفي ايدي الشوكولاتة.



وقد أعرب المخرج إيهاب عبد اللطيف عن سعادته بالتعاون الثاني مع نجمة لبنان رولا سعد بعد إخراجه كليب "اتقدم يا فرعون" دعما منها للمنتخب المصري في البطولة الأفريقية والتي اقيمت الشهر الماضي بالقاهرة.



وصرح إيهاب أنه قام بتجهيز ديكور خاص لحارة شعبية ذات ألوان مبهجة داخل ستوديو العدل جروب بضواحي الهرم ليتم تصوير الكليب بها والذي من المقرر عرضه على جميع القنوات الموسيقية خلال عيد الأضحى المبارك.



وأضاف إيهاب أن "رولا" تقوم بتجسيد شخصية فتاة من حارة شعبية، تعول مجموعة من الأطفال لذلك تقرر العمل في دكان شلاطة والذي يمدها بالمشروبات الغازية والشوكولاتة لتبيعها داخل أتوبيسات النقل العام لترطيب الجسم وتقليل عطش الناس في الحر.



جدير بالذكر أن المخرج إيهاب عبد اللطيف قد أنهى مؤخرا تصوير أحدث أفلامه السينمائية بعنوان "دفع رباعي" والذي ينتظر عرضه في شهر أكتوبر المقبل.