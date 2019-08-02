للحد من التوتر بين البلدين.. واشنطن تعد بديلا للاتفاق النووى مع طهران

كلف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السيناتور ليندسي جراهام رئيس لجنة القضاء بمجلس الشيوخ، بإعداد مشروع لإبرام اتفاق جديد مع إيران ليحل محل الاتفاق النووي الذي انسحب منه ترامب في مايو 2018.



وبحسب صحيفة "دايلي بيست"، فإن جراهام يعمل مع كبار مسئولي إدارة ترامب لإيجاد بديل لصفقة إدارة أوباما مع إيران، حسبما أكدت 4 مصادر للصحيفة، وأكد أثنان منهما أن جزءًا من تلك الجهود يتضمن تقديم أفكار من جهات خارجية بما في ذلك المسؤولون الأجانب.



وبينما تحاول وزارة الخارجية ووزارة الدفاع والوكالات الحكومية الأخرى إدارة العلاقة بين واشنطن وطهران، تزداد مخاوف الكونجرس الأمريكي من انتهاء التوتر المتصاعد بين البلدين إلى صراع عسكري ومواجهة مباشرة بين قوتي البلدين، خاصة بعد احتجاز إيران لناقلات نفط في الخليج وإعلانها إسقاط طائرة أمريكية مسيرة.



واستبعد الخبراء مشاركة إيران في محادثات مع إدارة ترامب حول اتفاق نووي جديد ما لم يقدم الرئيس الأمريكي تنازلات، فيما أشارت الصحيفة إلى أن إدراج وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، على لوائح العقوبات يقلل فرص إجراء مفاوضات في الوقت القريب.



وتتطلب خطة جراهام لإنشاء اتفاق نووي جديد موافقة إيران على ما يسمى باتفاقية 123 وهو التزام رئيسي ملزم قانونًا يتطلب من الدول التي تعقد صفقات نووية مع الولايات المتحدة التوقيع على معايير حظر الانتشار النووي.