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فن

باركولي.. يارا تحصل على الدرع الذهبي من يوتيوب

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 06:29 م
يارا
يارا
سعيد فراج
نشرت الفنانة اللبنانية يارا، صوة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها تحمل الدرع الذهبي من موقع الفيديوهات يوتيوب، وعلقت قائلة: «باركولي»، وذلك بعد وصول قناتها الرسمية لأكثر من مليون مشترك.

على جانب آخر، كشفت يارا، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن استعدادها لإحياء حفل غنائي ساهر لها يوم 15 أغسطس المُقبل، ضمن فعاليات مهرجان إهمج، في لبنان.

وينتظر أن تقدم يارا خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة التي يتفاعل معها جمهورها في كل الحفلات، لاسيما وأن الحفل يأتي بالتزامن مع الموسم الصيفي للحفلات.

كان آخر أعمال يارا الفنية هو كليب «شو بدو» الذي طرحته في منتصف شهر يونيو عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

كليب «شو بدو» لـ يارا، من إخراج: ريكا ساركس، ومن كلمات: أحمد مادي، وألحان طارق أبو جود، وتوزيع موسيقي: عمر الصباغ.

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