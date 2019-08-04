أكلات تزيد الوزن.. كل ما تحتاجه النحيفات

اكلات تزيد الوزن يحتاجها الاشخاص الذين يعانون من النحافة خلال يومهم، وقد يعتمد زيادة الوزن بسرعة فائقة الي الاكلات التي تسبب زيادة الوزن او اشياء تسمن في اسبوع كما يمكن ان تعتمد علي نظام غذائي لزيادة الوزن من خلال اكلات تزيد الوزن .



اكلات تزيد الوزن



1-تناول المكسرات بأشكالها وهي من اهم اكلات تزيد الوزن بسرعة

2. تناول التمر والعجوة والفواكه المجففة مثل التين والزبيب ويفضل وضعها في بولة قريبة في مكان الجلوس خصوصا امام التلفاز او الكمبيوتر كما في علبة صغيرة في حقيبة اليد.



3. شرب ميلك شيك مثل الموز مع اللبن والعسل او التمر مع اللبن او ميلك شيك المكسرات بأشكالها او الفاكهة بأشكالها مع اضافة العسل الابيض وهي اكلات تزيد الوزن عند الاطفال .



4. تناول الحلاوة الطحينية او المربات بأشكالها و يفضل مع القشطة الطازة وصنف من اكلات تزيد الوزن في اسبوع



5. شرب العصائر الفريش على مدار اليوم مثل المانجو و عصير العنب و القصب و الليمون يفضل بتحلية العسل الابيض بدل السكر.



6. تناول اللبن الرايب او الزبادي كامل الدسم باضافة الفاكهة.

7. تناول منتجات الالبان كاملة الدسم و خصوصا شرب كوب لبن كامل الدسم و يفضل محلى بعسل ابيض بعد كل وجبة.

8. استخدام الزيوت النباتية الصحية مثل زيت الزيتون البكر وزيت الذرة وعباد الشمس وزيت الحار اي "الكتان" والكانولا للطهي والاكثار منها لاضافة سعرات حرارية للوجبة. كل وجبة شخص تستوعب من 3 الى 4 ملاعق كبار .

9. تناول الفاكهة والخضار أمر مهم جدا للصحة العامة لكن خلطهم بمنتجات البان ، فالفاكهة مع الرايب او الزبادي اما الخضار مع الزيوت النباتية او البشامل والاجبان او الكريمة اللباني او كريمة الطهي وهدذه اكلات تزيد الوزن للحامل .



10. اهم نصيحة عن اكلات تزيد الوزن الاكثار من نسبة النشويات في كل وجبة مثل الارز او الخبز او المخبوزات على مدار اليوم حتى قبل النوم. ملحوظات: مهم ممارسة الرياضة لزيادة الكتلة العضلية. للنحاف، يضرب كل كيلو من الوزن في 40 سعر لمعرفة السعرات المطلوب تناولها في اليوم. الشوربات الدسمة من الاكلات التي تزيد الوزن.



ويعتمد زيادة الوزن علي اكلات تزيد الوزن ومشروبات تزيد الوزن وقدم المعالج بالطب البديل والاعشاب محسن النادي الحلبة والتي يمكن طبخها وتناولها ضمن اكلات تزيد الوزن بسرعة من خلال اضافة الحلبة و البصل و البهارات الخاصة على الارز لتعطيك اطيب مذاق للارز بالحلبة وتعتبر طبخة لزيادة الوزن



كما يمكن شرب الحلبة كمشروب ضمن الاكلات التي تزيد الوزن بسرعة مع بعض النشويات الاكلات التي تسبب زيادة الوزن

