محمود عبد الستار فقيد الشباب.. المنوفية تودع أشهر المصورين عقب وفاته بسكتة قلبية مفاجئة

حالة من الحزن تجتاح مدن ومراكز المنوفية حزنا على فقيد الشباب – كما اسموه – محمود عبد السلام – أشهر مصوري المحافظة والذى وافته المنية اليوم إثر إصابته بسكتة قلبية.



خبر مفجع أصاب الجميع من محبي أشهر مصوري الأفراح بمدينة شبين الكوم ومراكز المحافظة عقب وفاة محمود عبد الستار أحد شباب المحافظة وانتشرت كلمات النعي وخاصة بين الشباب.



"مش مصدق خبر وفاتك".. هكذا نعاه أحد أصدقائه "محمد علي" علي صفحات "فيس بوك"، كما انتشرت حالة من الحزن بين المترددين على الأستوديو الذي كان يعمل بها فقيد الشباب.



محمود عبد الستار ابن مدينة شبين الكوم والذى تعود جذوره إلى مدينة بركة السبع والذي بدأ حياته باستديو صغير بمدينة بركة السبع كان يتردد عليه الاهل والاصدقاء حتى ذاع صيته وشهرته بحسن المعاملة وطيب الخلق بالإضافة إلى تمكنه من التصوير.



بدأ محمود عبد الستار الشاب الذى لم يتجاوز الثلاثينات من عمره حياته من الصفر حتى وصل إلى حجز مكان بين أشهر المصورين بالمنوفية وافتتح المكان الاشهر بعاصمة المحافظة لتصوير حفلات الزفاف والخطوبة.



سكتة قلبية مفاجئة غيبت محمود عبد الستار عن الحياة تاركا وراءه سمعة كبيرة وشقيق عشق التصوير معه وبدا معا حلم حياتهم إلا أن القدر لم يمهله من استكمال نجاحاته.



وشيعت جنازة فقيد الشباب ظهر الأحد إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة وسط حالة من الحزن بين أصدقائه وأقاربه.

