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أخبار العالم

فرنسي يركن سيارته داخل محطة مترو بألمانيا.. صورة

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 05:53 ص
صدى البلد
القسم الخارجي
يتعرض العالم كل يوم لعدد كبير من الحوادث التي تحمل طابعا فكاهيا غريبا، إلا أن هذا الحادث مختلف، وذلك عقب دخول شخص فرنسي بسيارته إلى محطة مترو أنفاق في ألمانيا.

قالت صحيفة الشرق الأوسط إن زوجين فرنسيين بحثا عن مكان لصف سيارتهما فيه بمدينة ميونيخ الألمانية، فانتهى بهما المطاف إلى النزول بالسيارة إلى محطة مترو أنفاق.

ومن جانبها قالت متحدثة باسم الشرطة الألمانية، إن قائد السيارة خلط بين علامة المترو وعلامة "مكان متعدد الطوابق" لصف السيارات، فوجد نفسه ينزل بالسيارة على سلّم المحطة.

وأضافت المتحدثة أن الرجل ربما ضل طريقه بسبب سهم كان يشير إلى مكان لصف السيارات للمعاقين.

فرنسي يركن سيارته داخل محطة مترو بألمانيا.. صورة

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