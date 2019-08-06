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الرئيس التونسي المؤقت يبحث مع وزير الدفاع الأوضاع على الحدود

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 05:57 م
الرئيس التونسي المؤقت
الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر
أ ش أ
استقبل الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر بقصر قرطاج، وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي.

وبحث اللقاء متابعة مخرجات اجتماع المجلس الأعلى للجيوش الذى عقد الأسبوع الماضى، إضافة إلى مستجدّات الأوضاع الأمنية والعسكرية على الحدود والمرتفعات الغربيّة .

من جهة أخرى، أدت السيدة رفيعة نوَار العضوة الجديدة بالمجلس الأعلى للقضاء اليمين الدستوري بصفتها الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف بتونس .

حضر أداء اليمين يوسف بوزاخر الرئيس المؤقت للمجلس الأعلى للقضاء.

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