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ماذا يحدث للجسم عند تناول القهوة ليلا

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 02:10 ص
صدى البلد
ريهام قدري
قدم الدكتور هاني الناظر على صفحته الشخصية بالفيسبوك منشور جديد وتوعية لمتابعيه عن القهوة ، وقال الناظر في منشوره عندي اخبار جديدة ومبهجة ، وهذه الأخبار كانت تخص محبي القهوة حيث أكد ان هناك دراسة علمية حديثة أثبتت ان القهوة بريئة من مشكلة الأرق الليلي وان تناول القهوة مساء لا يسبب اضطراب النوم او القلق بعكس التدخين.

واثبتت الدراسات الي ان النيكوتين يسبب القلق واضطراب النوم ومن ناحية اخري اظهرت دراسات علمية اخرى ان هؤلاء الذين يتناولون كوب الى اثنين من القهوة يوميا اطول عمرا ممن لا يتناولونها وخلصت الدراسة ان القهوة قد تطيل العمر وهذا ما تشير اليه أحدث الدراسات العلمية.

وكان قد أشار الناظر الي العديد فوائد شرب القهوة يوميا وهي :

1- تساعد على تأخير التجاعيد حيث ان البن به مواد مضادات الاكسدة وبذلك تساعد علي تكوين الكولاجين المسئول عن تجاعيد البشرة .

2- أن تناول القهوة يساعد علي تخفيف الصداع لأن مادة الكافيين تزيل احتقان الأوعية الدموية في المخ

3- كما ان القهوة تعمل علي تنظيم الدورة الدموية بالجسم .

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