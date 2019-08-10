طرح أغنية لما تقول يا عوم لـ أصالة ومصطفى حجاج من ولاد رزق 2 عبر أنغامي

طرحت شركة Raw Entertainment أغنية "لما تقول يا عوم" حصريا عبر تطبيق "أنغامي"، للنجمة أصالة والمطرب الشعبي مصطفى حجاج، من أحداث فيلم "ولاد رزق 2" .



أغنية "لما تقول يا عوم" من كلمات مصطفى حسن وألحان بلال سرور وتوزيع جلال الحمداوي، ومن إنتاج شركة Nj Music Productions وتعد التعاون الثاني بين هاني محروس والموزع المغربي جلال الحمداوي بعد النجاح الذي حققته أغنية "خطوة" لمصطفى حجاج، والتى حققت ٦٠ مليون مشاهدة على "يوتيوب" حتى الآن.



فيلم "ولاد رزق 2" يشارك فى بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة، ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان.



من جهة أخرى، يستعد مصطفى حجاج لطرح ثالث أغاني ألبومه الجديد "هتزهزه" وهي من كلمات مصطفى حسن وألحان بلال سرور وتوزيع أسامة عبد الهادي، ومن المقرر طرح الأغنية خلال عدة أيام.

