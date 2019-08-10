كأس العالم لليد للناشئين 2019.. منتخب مصر يكتسح كندا 47 /20

كاس العالم لليد للناشئين 2019.. اكتسح منتخب مصر للناشئين لكرة اليد نظيره منتخب كندا بالمباراة التي اقيمت اليوم السبت ضمن منافسات دور المجموعات في بطولة العالم التى تستضيفها مقدونيا.



كاس العالم لليد للناشئين 2019.. وفاز منتخب مصر بنتيجة 47 مقابل 20 لـ منتخب كندا، وذلك بعدما كان قد انهى الشوط الاول متقدمًا 24 /12.



كاس العالم لليد للناشئين 2019 .. ويقع منتخب ناشئي اليد ضمن المجموعة الثانية التي تضم كلًا من فرنسا والسويد والمجر وكندا وتايوان.



وتضم قائمة منتخب مصر كلا من اللاعبين عبدالرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبدالفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.