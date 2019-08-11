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رياضة

تركي آل الشيخ يزف بشرى سارة لمواهب كرة القدم في مصر

الأحد 11/أغسطس/2019 - 04:00 م
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
محمد السعيد
أعلن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، عن اعتماده أكاديمية تابعة لناديه الجديد، سوف تضم مواهب كرة القدم في مصر، وأربع دول أخرى.

وقال تركي آل الشيخ عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:"بعد الانتهاء من تعاقدات الفريق وبعد الانتهاء من اعتماد مشروع الأكاديمية، سوف يكون هناك مجال كبير للمواهب في السعودية ومصر وتونس والجزائر والمغرب للانضمام لأكاديمية الفريق".

وأضاف:" سندربهم ونجهزهم مع أفضل مدربين ليكونوا نجوم المستقبل شباب البلدان المذكورة كونوا مستعدين ... لمستقبل مشرق في كرة القدم".

يذكر أن تركي آل الشيخ اشترى نادي ألميريا الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الإسباني، الأسبوع الماضي، بمبلغ يقدر بنحو 20 مليون يوور.

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