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رياضة

بعد التأهل لدور الـ16 في بطولة العالم .. تعرف على مشوار ناشئي مصر لكرة اليد

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 03:03 م
منتخب مصر - أرشيفية
منتخب مصر - أرشيفية
عبدالله هشام
تأهل منتخب مصر بشكل رسمي إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم لكرة اليد للناشئين مواليد 2000 بعد الفوز على منافسه المجر بنتيجة 31 - 24 في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات ختام الدور الأول من البطولة التي تستضيفها مقدونيا فى الفترة من 6 إلى 18 أغسطس.

ونستعرض مشوار المنتخب في البطولة على النحو التالي :-

حقق منتخب مصر في الفوز على السويد بنتيجة 32 - 29 فى ضربة البداية بأول لقاءاته الثلاثاء قبل أن يخسر من فرنسا 24 /28 الأربعاء وحصل منتخب ناشئين اليد على راحة من المباريات الخميس قبل تحقيق الفوز على تايوان بنتيجة 36 /25 الجمعة وتحقيق الفوز على كندا أول أمس السبت 47 /20.

وتألق منتخب مصر فى اللقاءات بالسيطرة على ألقاب الأفضل، حيث حصل اللاعب أحمد هشام على هذا اللقب أمام السويد ، بينما نجح مهاب سعيد فى تحقيق هذا اللقب أمام تايوان قبل أن يخطفه عمر لطفى أمام كندا وفي المباراة الختامية للدور التمهيدي حصل احمد هشام علي جائزة افضل لاعب امام المجر .

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