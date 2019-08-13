درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 13 - 8 - 2019 على محافظات مصر

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 13 - 8 - 2019، حسب توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، تشهد استقرارا نسبيا حيث من المتوقع أن يسود طقس معتدل على السواحل الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.





وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة.



