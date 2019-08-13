درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 13 - 8 - 2019 على محافظات مصر

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 13 - 8 - 2019، حسب توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، تشهد استقرارا نسبيا حيث من المتوقع أن يسود طقس معتدل على السواحل الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.
وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة.
وتكون حالة درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 13 - 8 - 2019 على السواحل الشمالية الغربية العظمى 32 والصغرى 22، وعلى السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 33 للعظمى و24 للصغرى، وتكون على الوجه البحري والقاهرة 38 للعظمى و26 للصغرى، أما جنوب سيناء والغردقة تكون 28 للصغرى و37 للعظمى، وتكون على شمال الصعيد 40 للعظمى و25 للصغرى، أما جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 42 للعظمى و26 الصغرى.