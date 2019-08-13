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مرأة

بالأبيض والأسود.. سعر صادم لآخر إطلالات ياسمين صبرى

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 10:52 م
ياسمين صبري
ياسمين صبري
آية التيجي
ظهرت ياسمين صبري بإطلالة أنيقة وجذابة في آخر صورة قامت بنشرها على صفحتها الرسمية على الإنستجرام.

وارتدت ياسمين صبري بلوزة باللون الأبيض والأسود وجيب من نفس تصميم وشكل الفستان، حيث قامت إحدى الصفحات التي تهتم بأخبار المشاهير بنشر تفاصيل وسعر إطلالة ياسمين صبري.

وأكدت الصفحة أن إطلالة ياسمين صبري من ماركة فيرزاتشي، ويبلغ سعر البلوزة ٤٤٥$، اما عن سعر الجيب فيبلغ ثمنها ٣٧٥ $.

وقد أبرزت ياسمين صبري في هذه الإطلالة بترك شعرها منسدلا عبر اكتافها، مع اختيار مكياج هادئ يتناسب بشكل كبير مع ملامحها ومع إطلالتها.

ولم تتكلف ياسمين صبري في ارتداء الاكسسورات، حيث إنها اكتفت بارتداء ساعة يد سوداء، مع قرطين باللون الفضي.

واليكم الصور التي تبرز تفاصيل وسعر إطلالة ياسمين صبري.
ياسمين صبري ياسمين صبري
ياسمين صبري ياسمين صبري
ياسمين صبري ياسمين صبري
ياسمين صبري ياسمين صبري

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