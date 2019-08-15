محافظة القاهرة تسترد 400 فدان بطريق السويس العين السخنة

أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة عن نجاح أجهزة المحافظة فى استرداد 400 فدان بما يوازى أكثر من 1.6 مليون م2 من أملاكها بطريق السويس العين السخنة بحى البساتين وبذلك يكون إجمالي ما تم استرداده خلال الموجة 13 لاسترداد أراضى الدولة أكثر من 2مليون م2 .



وأكد خالد عبد العال أن هذه العملية تعد أكبر عملية استرداد لأراضى داخل محافظة القاهرة.



وأشار خالد عبد العال إلى أن المحافظة لن تتهاون مع أي محاولة للتعدي على أراضي الدولة، وأنها ملتزمة باسترداد حقوق الدولة في جميع أحياء القاهرة دون استثناء، وتنفيذ القانون وترسيخ هيبة الدولة.



وشدد خالد عبد العال على رؤساء الأحياء ضرورة الحفاظ على الأراضي المستردة وعدم السماح بأي تعديات عليها مرة أخرى لحين الانتهاء من وضع التصور الأمثل لاستغلالها، مؤكدًا أنه لا رجعة نهائيًا فى إعادة الانضباط وتطبيق القانون بكل حزم ضد المخالفين المتعدين على أراضى الدولة مهما كان موقعهم.