تظلمات التموين 2019 في 5 خطوات.. تعرف عليها

ينشر موقع "صدي البلد" الإخباري، خطوات تقدم المواطنين بتظلم عند حذف بياناتهم من البطاقات التموينية.



يمكن من خلال 5 خطوات تقديم التظلم عبر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وهي كالآتي:



1-الدخول على موقع إدارة دعم مصر https://www.tamwin.com.eg/ .



2- تسجيل دخول برقم بطاقة التموين والرقم القومي.



3- اختيار خيار تقديم تظلم .



4- كتابة أسباب وتفاصيل التظلم .



5- اضغط على كلمة حفظ.



ومن المقرر أن تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية باستبعاد جميع المنذرين الذين تنطبق عليهم شروط اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية للاستبعاد.

