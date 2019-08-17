تظلمات التموين 2019 في 5 خطوات.. تعرف عليها

ينشر موقع "صدي البلد" الإخباري، خطوات تقدم المواطنين بتظلم عند حذف بياناتهم من البطاقات التموينية.
يمكن من خلال 5 خطوات تقديم التظلم عبر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وهي كالآتي:
1-الدخول على موقع إدارة دعم مصر https://www.tamwin.com.eg/ .
2- تسجيل دخول برقم بطاقة التموين والرقم القومي.
3- اختيار خيار تقديم تظلم .
4- كتابة أسباب وتفاصيل التظلم .
5- اضغط على كلمة حفظ.
ومن المقرر أن تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية باستبعاد جميع المنذرين الذين تنطبق عليهم شروط اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية للاستبعاد.
يمكن من خلال 5 خطوات تقديم التظلم عبر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وهي كالآتي:
1-الدخول على موقع إدارة دعم مصر https://www.tamwin.com.eg/ .
2- تسجيل دخول برقم بطاقة التموين والرقم القومي.
3- اختيار خيار تقديم تظلم .
4- كتابة أسباب وتفاصيل التظلم .
5- اضغط على كلمة حفظ.
ومن المقرر أن تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية باستبعاد جميع المنذرين الذين تنطبق عليهم شروط اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية للاستبعاد.