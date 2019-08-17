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اقتصاد

تظلمات التموين 2019 في 5 خطوات.. تعرف عليها

السبت 17/أغسطس/2019 - 03:28 ص
بطاقات التموين
بطاقات التموين
محمد صبيح
ينشر موقع "صدي البلد" الإخباري، خطوات تقدم المواطنين بتظلم عند حذف بياناتهم من البطاقات التموينية.

يمكن من خلال 5 خطوات تقديم التظلم عبر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وهي كالآتي:

1-الدخول على موقع إدارة دعم مصر https://www.tamwin.com.eg/ .

2- تسجيل دخول برقم بطاقة التموين والرقم القومي.

3- اختيار خيار تقديم تظلم .

4- كتابة أسباب وتفاصيل التظلم .

5- اضغط على كلمة حفظ.

ومن المقرر أن تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية باستبعاد جميع المنذرين الذين تنطبق عليهم شروط اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية للاستبعاد.

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