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السودان.. استئناف محاكمة عمر البشير غدا

الأحد 18/أغسطس/2019 - 10:36 م
عمر البشير
عمر البشير
أحمد قاسم
تُستأنف يوم غد الإثنين، محاكمة الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير بعد تأجيلها يوم أمس السبت، لتزامنها مع التوقيع النهائي على وثائق الحكومة الانتقالية في السودان.

وكان ممثل هيئة الدفاع السودانية قد أعلن تأجيل محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير من يوم السبت الماضي إلى يوم الإثنين المقبل.

وقال المحامي محمد الحسن الأمين، إن "المحكمة المسئولة عن محاكمة البشير أخطرت هيئة الدفاع، بتأجيل موعد أولى جلسات المحاكمة في التهم الموجهة إليه، المتعلقة بقضية التعامل بالنقد الأجنبي، من يوم السبت 17 إلى يوم الإثنين 19 أغسطس الحالي".

وأضاف في تصريح صحفي، أن المحكمة أخطرت البشير وإدارة السجن "كوبر"، بالموعد الجديد لبدء أولى جلسات محاكمته، لافتًا أن "جلسة محاكمة البشير ستكون علنية لوسائل الإعلام والصحافة".

وأشار الأمين، إلى أنه "تم تغيير مقر محاكمة البشير التي كانت بمحكمة الأراضي في الخرطوم إلى مقر معهد التدريب القضائي في الخرطوم، وذلك حسب التوجيهات الأمنية للجهات المختصة".

وكانت السلطة القضائية في السودان قد نقلت المحاكمة إلى معهد التدريب القضائي في ضاحية أركويت، مشيرة إلى أن قرار "التحويل صدر وعمم على الجهات المعنية بالتأمين لاتخاذ الإجراءات اللازمة".

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