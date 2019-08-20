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فن

اطلالة مثيرة بـ بطن مكشوف.. لقاء الخميسي تشعل إنستجرام في أحدث ظهور لها من الجيم

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 05:32 ص
لقاء الخميسى
لقاء الخميسى
شروق حمدى
نشرت الفنانة لقاء الخميسي، عبر story حسابها على "انستجرام" صورة جديدة لها، في أثناء تواجدها بـ"الجيم".

وظهرت لقاء الخميسي، مرتدية "تي شيرت أبيض كت، مكشوف البطن، وبنطلون ازرق".

و عادة ما تشارك لقاء الخميسي، جمهورها، بصور لها في أثناء تواجدها بالجيم، فهمى تحرص بشكل دائم على ممارسة الرياضة .

ولم تشارت لقاء الخميسي بأى من الأعمال الدرامية خلال السباق الرمضانى 2019.

وكانت آخر مشاركات لقاء الخميسي الدرامية، مسلسل "ابواب الشك" وهو بطولتها ، إلى جانب كل من "خالد سليم، احمد صلاح حسنى، جيهان خليل، نبيل عيسى، طارق صبرى، ميار الغيطي، تامر شلتوت، عائشة بن أحمد، عبد الرحمن ابو زهرة، حنان سليمان، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد سمير فرج.

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