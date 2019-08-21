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محافظات

ضبط 2 من المتهمين بالاعتداء على معاق بالضرب في الشرقية

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 12:36 ص
ضبط 2 من المتهمين
ضبط 2 من المتهمين بالاعتداء علي معاق بالضرب بالشرقية
محمد الطحاوي
تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة مشتول السوق في الشرقية، منذ قليل، من ضبط 2 من المتهمين بالتعدي علي شاب معاق ذهنيا داخل صالون حلاقة في قرية كفر إبراش.

وتداول عدد من رواد فيس بوك بمحافظة الشرقية مقطع فيديو يوضح تعدي مجموعة من الشباب بالضرب المبرح علي شاب معاق ذهنيا، في قرية كفر إبراش.

فيما سيطرت حالة من الغضب الشديد مصحوبة بمجموعة من التعليقات المطالبة لقوات الأمن بسرعة ضبط المعتدين وأعمال القانون تجاه المخطئين فورا .

ومن جهتهم، تمكن رجال مباحث مركز مشتول السوق برئاسة الرائد أحمد بنديري، من ضبط 2 من المتهمين في الواقعة، وجار إجراء التحريات بشأنها وضبط باقي المتهمين وتحرير المحضر اللازم.

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