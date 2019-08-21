اليونان: لن نساعد الناقلة الإيرانية على الوصول إلى سوريا

قال نائب وزير الخارجية اليوناني اليوم الأربعاء إن بلاده لن تقدم تسهيلات لناقلة إيرانية بالبحر المتوسط تتيح لها توصيل نفط إلى سوريا.



وأضاف ميلتياديس فارفيتسيوتيس لقناة (إيه.إن.تي1) التلفزيونية اليونانية: "نريد توصيل رسالة بأننا غير مستعدين لتسهيل مسار هذه السفينة إلى سوريا".



وقالت اليونان، الثلاثاء، إنها لم تتلق طلبا من ناقلة النفط، محور الخلاف بين إيران والولايات المتحدة، للرسو في أحد موانئها، فيما حذرت واشنطن أثينا من مساعدة السفينة.



وغادرت الناقلة أدريان داريا 1، التي كانت تعرف باسم جريس 1، جبل طارق يوم 18 أغسطس .