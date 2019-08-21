ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليونان: لن نساعد الناقلة الإيرانية على الوصول إلى سوريا

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 10:57 ص
ناقلة النفط الإيرانية
ناقلة النفط الإيرانية
رويترز
قال نائب وزير الخارجية اليوناني اليوم الأربعاء إن بلاده لن تقدم تسهيلات لناقلة إيرانية بالبحر المتوسط تتيح لها توصيل نفط إلى سوريا.

وأضاف ميلتياديس فارفيتسيوتيس لقناة (إيه.إن.تي1) التلفزيونية اليونانية: "نريد توصيل رسالة بأننا غير مستعدين لتسهيل مسار هذه السفينة إلى سوريا".

وقالت اليونان، الثلاثاء، إنها لم تتلق طلبا من ناقلة النفط، محور الخلاف بين إيران والولايات المتحدة، للرسو في أحد موانئها، فيما حذرت واشنطن أثينا من مساعدة السفينة.

وغادرت الناقلة أدريان داريا 1، التي كانت تعرف باسم جريس 1، جبل طارق يوم 18 أغسطس .

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. عملية تغيير اسم ناقلة النفط الإيرانية جريس 1.. ومسئول يكشف السبب

إيران تهدد أمريكا بتحريك أسطولها البحري من أجل جريس1

إذا فهي الحرب.. إيران تهدد أمريكا حال احتجازها ناقلة النفط جريس 1

ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة تغادر جبل طارق

مايك بومبيو يدين السماح لـ ناقلة النفط الإيرانية بـ مغادرة جبل طارق

النقل البحري اليوناني: الناقلة الإيرانية لم تطلب دخول ميناء كالاماتا

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 21 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة

شاهد.. أول تعليق من ياسمين الخطيب على واقعة القبض على أحمد سليم في قضية الرشوة

متجردًا من مشاعر الإنسانية.. أب يحاول إلقاء ابنته الرضيعة من النافذة.. فيديو

اخبار الفن والفنانين .. رقصة دينا الشربيني مع عمرو دياب .. وتركى ال الشيخ يعلن عن مفاجأة

ارتفاع أعداد ضحايا عرس أفغانستان الدامي إلى 80 قتيلا

البيطريين: انتشار الديدان على شواطئ الإسكندرية مسئولية الصرف الصحي

أول تعليق من زوجة أحمد الفيشاوي بعد حكم حبسه لعدم سداد نفقة ابنته

المتهم بذبح سائق مصر الجديدة يكشف تفاصيل مثيرة حول الجريمة.. والنيابة تحبسه

بسبب الزمالك.. رعب في الأهلي من رئاسة عمرو الجنايني لـ اتحاد الكرة

عاش هنا يوثق دور الصدفة فى بطولة محمد عوض لـ فرقة الريحانى.. كواليس خلافاته مع عبد الحليم حافظ ودوره الوطنى فى حرب الاستنزاف وسر حبس نجله

رسمياً.. السعودية تبدأ تطبيق قرار السماح للنساء بالسفر دون موافقة ولي الأمر

اليونان: لن نساعد الناقلة الإيرانية على الوصول إلى سوريا

الحسم في جلسة واحدة.. برلماني يكشف موعد إقرار قانون الإيجار القديم ويصدم الملاك

حدث ليلاً.. ضجة على السوشيال ميديا لهذا السبب.. وإخلاء مبنى بعد تهديد بتفجيره

سوسن بدر تعلن اسمها الحقيقي للمرة الأولى

شاهد.. أول تعليق من ياسمين الخطيب على واقعة القبض على أحمد سليم في قضية الرشوة

علي جمعة يكشف عن فعل شائع يأكل الحسنات والأعمال الصالحة

متجردًا من مشاعر الإنسانية.. أب يحاول إلقاء ابنته الرضيعة من النافذة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرسم بالألوان والخشب والفحم.. قصة طفلة موهوبة بأنامل ذهبية تعشق الرسم منذ نعومة أظافرها.. صور

عاش هنا يوثق دور الصدفة فى بطولة محمد عوض لـ فرقة الريحانى.. كواليس خلافاته مع عبد الحليم حافظ ودوره الوطنى فى حرب الاستنزاف وسر حبس نجله

تامر حسني يتألق في حفله بـ سلطنة عمان .. صور