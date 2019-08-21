اصطدم بـ 3 سيارات.. حادث مرورى لأتوبيس فريق غزل المحلة وإصابة 4 لاعبين.. صور

تعرض أتوبيس فريق غزل المحلة لحادث مروري مروع أثناء توجهه لمحافظة الإسكندرية، للدخول فى معسكر استعدادا للدوري "ب" بالقسم الثاني.



واصطدم أتوبيس فريق غزل المحلة بثلاث سيارات ملاكي، على طريق إسكندرية الزراعي، ما أدى إلى إصابة 4 لاعبين من صفوف الفريق.



وتم نقل اللاعبين المصابين إلى مستشفى معهد دمنهور، لتلقي العلاج اللازم.



