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السيسي يشهد حلف رئيس هيئة قضايا الدولة الجديد اليمين الدستورية

الخميس 22/أغسطس/2019 - 01:14 م
صدى البلد
كتب محمد عبد المنعم
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، أداء المستشار الدكتور أبو بكر الصديق محمد عامر رزق، اليمين الدستورية رئيسا لهيئة قضايا الدولة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اجتمع- عقب حلف اليمين- مع الرئيس الجديد لهيئة قضايا الدولة، حيث تمنى له التوفيق في أداء مسئولياته.

وأوضح متحدث الرئاسة، أن الرئيس أكد الحرص على ترسيخ دولة القانون القائمة على العدل والمساواة، مع أهمية العمل المتواصل لتمكين المواطنين من حقوقهم وضمان حرياتهم والتعريف بواجباتهم وفقًا للدستور والقانون.

وأشار إلى أن الرئيس منح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، للمستشار حسين عبده خليل حمزة رئيس هيئة قضايا الدولة السابق، حيث أعرب الرئيس عن خالص التقدير لما بذله من جهد وتفان في تحمل المسئولية لنصرة العدالة وتطبيق القانون ليكون مثالًا في إعلاء المصلحة الوطنية، مشيدًا في هذا الصدد بالتاريخ العريق للقضاء المصري الشامخ.

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