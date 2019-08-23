اخبار الفن.. لينا احمد الفيشاوي تكشف أزمتها مع أبيها.. وخناقة بين ريهام سعيد وزينة

نشر موقع «صدى البلد» الإخباري على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:نشرت الفنانة إنجي وجدان مقطع فيديو عبر يوتيوب، ردت من خلاله على تصريحات الاعلامية ريهام سعيد، التي سخرت وتنمرت على أصحاب السمنة خلال حلقة برنامجها عبر قناة الحياة الفضائية.نشرت الإعلامية ريهام سعيد، تعليقا، عبر حسابها الشخصى بموقع الصور "انستجرام"، تستفز به الفنانة زينة وتثير الخلافات معها مرة أخرى بدون أن تذكر اسمها.وجهت الإعلامية ياسمين الخطيب رسالة إلى جمهورها صباح اليوم الجمعة، إذ نشرت صورة لزهور الياسمين عبر خاصية الاستورى بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام".حالة كبيرة من الجدل أحدثها Spider Man على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار أخبار حول رحيله عن عالم Marvel السينمائي، الأمر الذي يشكل خطرًا حول مصير الشخصية السينمائية الأشهر عالميًا، التي جذبت أنظار الملايين نحوها.نشرت لينا الفيشاوي، ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، مقطع فيديو عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، تعلق فيه على أزمتها مع والدها أحمد الفيشاوى، بعد صدور حكم بالحبس ضده لعدم سداده النفقة الخاصة بها.