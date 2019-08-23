لينا أحمد الفيشاوي تخرج عن صمتها وتكشف تفاصيل أزمتها مع أبيها

نشرت لينا الفيشاوي، ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، مقطع فيديو عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، تعلق فيه على أزمتها مع والدها أحمد الفيشاوى، بعد صدور حكم بالحبس ضده لعدم سداده النفقة الخاصة بها.



في بداية الفيديو، قامت لينا الفيشاوي بتعريف نفسها للمشاهدين، وبعدها بدأت في سرد حكايتها مع والدها، مشيرة إلى أنها لم تبصر والدها إلا حينما كان عمرها 3 سنوات، لافتة إلى أنها كانت تعلم أنه كان هناك مشكلات بين والدتها هند الحناوي ووالدها أحمد الفيشاوي، حيث كانت تعتقد أن تلك المشكلات تتعلق بالمصروفات والنقود.



وأضافت لينا الفيشاوي، أن والدتها هند الحناوى كانت ترغب في السفر لدراسة الدكتوراه في المملكة المتحدة، قبل 3 سنوات، وأرادت اصطحابها معها لتستكمل دراستها هناك، فوافق أحمد الفيشاوي بشرط أن يقوم هو باختيار المدرسة التي سوف تدرس فيها ابنته، وتم ذلك بالفعل.



وأوضحت لينا الفيشاوي، أن الحياة في بريطانيا صعبة جدًا ومكلفة، في حين أن والدها لم يتحمل مصروفاتها، وبعد ذلك تفاجأت بصدور حكم بحبس أحمد الفيشاوي لعدم سداد النفقة، لافتة إلى أن أبيها هاتفها بعد ذلك وطالبها بأن تكون جزءا من حياته وتعود للعيش معه.



وأشارت لينا الفيشاوي، أنها استغربت حديث أبيها لأنها لم تشعر مرة أنه يهتم بها ويريد أن تكون جزء من حياته، لافتة إلى أنها تظن أنه يفعل ذلك لأمر يتعلق بالنقود والمصروفات، مؤكدة أنها لم تستشعر الحب من أحد سوى جدها الراحل فاروق الفيشاوي، مستنكرة ما يقوم به والدها وعدم رغبته في أن تحظى بتعليم راق وحياة كريمة.