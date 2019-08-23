ويبقى الياسمين أبيض.. رسالة غامضة من ياسمين الخطيب للجمهور

وجهت الإعلامية ياسمين الخطيب رسالة إلى جمهورها صباح اليوم الجمعة.



ونشرت ياسمين الخطيب، صورة لزهور الياسمين عبر خاصية الاستورى بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام".



وعلقت ياسمين الخطيب على الصورة قائلة: "ويبقى الياسمين أبيض مهما خانته الفصول".



يذكر أن الإعلامية ياسمين الخطيب أعلنت أنها ستقدم برنامج "شارع النهار" على قناة النهار الفضائية، راجية أن تنال إعجاب الجماهير ببرنامجها الاجتماعي الجديد.

