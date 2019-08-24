تنسيق المرحلة الثالثة 2019.. ننشر قائمة الكليات والمعاهد الشاغرة

انطلقت أعمال

تنسيق المرحلة الثالثة 2019

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اليوم السبت،

وفتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2019، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، في

تنسيق المرحلة الثالثة 2019

، لتدوين رغباتهم، والذي كان من المقرر فتحه في الفترة من يوم السبت الموافق 24/8/2019 حتى يوم الأربعاء الموافق 28/8/2019.