نصائح للنفاس بعد الولادة القيصرية.. احذري الأطعمة الحارة

السوائل الدافئة

أوضاع الرضاعة الصحية

الفيتامينات



الأطعمة الحارة





هناك بعض السيدات اللاتي يخططن لولادة قيصرية فى حين أن بعضهن قد تخضع للقيصرية نتيجة أسباب صحية خاصة بها، إلا أن المتعارف عليه أن تلك المرأة تحتاج لعناية خاصة بها بعد الولادة، حتى تتخلص من التعب وتبدأ مرحلة جديدة من حياتها والاهتمام بطفلها، لذلك نقدم لكِ سيدتى نصائح للنفاس بعد الولادة القيصرية فى سياق التقرير التالى.نصائح للنفاس بعد الولادة القيصرية، تبدأ بعد الولادة مباشرة، فعلى مستوى الجرح ينصح بضرورة العناية به، من خلال تنظيفه جيدا باستخدام محلول طبي، فضلا عن الابتعاد عن الروائح حتى لا تصيب الجرح بالالتهاب، هذا بالإضافة إلى الاستحمام بشكل طبيعيى، وتناول السوائل الدافئة كالحلبة، واليانسون وغيرها وخاصة أنها تساعد على تعويض السوائل المفقودة أثناء الولادة.اكتئاب ما بعد الولادةأما بالنسبة للرضاعة الطبيعية، تكون هى الأنسب لكى سيدتي ولطفلك أيضا حيث أنها تساهم فى زيادة العلاقة الحميمة بين الأم الطفل وشعوره بالحنان، كما أنها تساهم فى النمو بشكل سريع للطفل، وتقلل من توتر الأم واكتئاب ما بعد الولادة، فضلا عن مساهمتها فى فقدان الوزان المكتسب خلال فترة الحمل، فضلا عن الوقاية من الإصابة بالأمراض بالنسبة للأم والطفل .تبدأ المرأة إرضاع طفلها بمجرد انتهاء العملية القيصرية، إلا أن هناك بعض الأوضاع التى يجب معرفتها حتى يستفيد طفلك من اللبن بشكل سريع، ومن بينها حمل الطفل بجانبك مع ثني الكوع، ومن خلال بسط يدك، ومن الممكن وضع وسادة على الحجر حتى لا يتم الضغط على الجرح.تنوع المواد الغذائية بالفيتامينات والبروتينات، وتناول طعام صحي متوازن وشرب الماء بكمية كافية، من أهم نصائح للنفاس بعد الولادة القيصرية، فضلا عن تنوع المصادر الغذائية، والابتعاد عن مسببات غازات البطن حتى لايتغير طعم الحليب، هذا بالإضافة إلى الحرص على الحركة ببطء بعد الولادة مباشرة وعدم الاستسلام للسرير حتى يشفى الجرح سريعا.الابتعاد عن الأطعمة الحراقة والحارة ضرورة ،هذا بالإضافة إلى استخدام الأعشاب الطبيعية التى تطرد الغازات، كما ينصح بضرورة الراحة وعدم الإجهاد حتى لا يتسبب ذلك فى التهاب الجرح، أو غيرها من الآثار الجانبية التى تؤثر على صحتك.