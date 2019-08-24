ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نصائح للنفاس بعد الولادة القيصرية.. احذري الأطعمة الحارة

السبت 24/أغسطس/2019 - 10:53 ص
نصائح للنفاس بعد
نصائح للنفاس بعد الولادة القيصرية
أمينة الدسوقى
هناك بعض السيدات اللاتي يخططن لولادة قيصرية فى حين أن بعضهن قد تخضع للقيصرية نتيجة أسباب صحية خاصة بها، إلا أن المتعارف عليه أن تلك المرأة تحتاج لعناية خاصة بها بعد الولادة، حتى تتخلص من التعب وتبدأ مرحلة جديدة من حياتها والاهتمام بطفلها، لذلك نقدم لكِ سيدتى نصائح للنفاس بعد الولادة القيصرية فى سياق التقرير التالى.

السوائل الدافئة

نصائح للنفاس بعد الولادة القيصرية، تبدأ بعد الولادة مباشرة، فعلى مستوى الجرح ينصح بضرورة العناية به، من خلال تنظيفه جيدا باستخدام محلول طبي، فضلا عن الابتعاد عن الروائح حتى لا تصيب الجرح بالالتهاب، هذا بالإضافة إلى الاستحمام بشكل طبيعيى، وتناول السوائل الدافئة كالحلبة، واليانسون وغيرها وخاصة أنها تساعد على تعويض السوائل المفقودة أثناء الولادة.

اكتئاب ما بعد الولادة

أما بالنسبة للرضاعة الطبيعية، تكون هى الأنسب لكى سيدتي ولطفلك أيضا حيث أنها تساهم فى زيادة العلاقة الحميمة بين الأم الطفل وشعوره بالحنان، كما أنها تساهم فى النمو بشكل سريع للطفل، وتقلل من توتر الأم واكتئاب ما بعد الولادة، فضلا عن مساهمتها فى فقدان الوزان المكتسب خلال فترة الحمل، فضلا عن الوقاية من الإصابة بالأمراض بالنسبة للأم والطفل .

أوضاع الرضاعة الصحية

تبدأ المرأة إرضاع طفلها بمجرد انتهاء العملية القيصرية، إلا أن هناك بعض الأوضاع التى يجب معرفتها حتى يستفيد طفلك من اللبن بشكل سريع، ومن بينها حمل الطفل بجانبك مع ثني الكوع، ومن خلال بسط يدك، ومن الممكن وضع وسادة على الحجر حتى لا يتم الضغط على الجرح.

الفيتامينات

تنوع المواد الغذائية بالفيتامينات والبروتينات، وتناول طعام صحي متوازن وشرب الماء بكمية كافية، من أهم نصائح للنفاس بعد الولادة القيصرية، فضلا عن تنوع المصادر الغذائية، والابتعاد عن مسببات غازات البطن حتى لايتغير طعم الحليب، هذا بالإضافة إلى الحرص على الحركة ببطء بعد الولادة مباشرة وعدم الاستسلام للسرير حتى يشفى الجرح سريعا.

الأطعمة الحارة

الابتعاد عن الأطعمة الحراقة والحارة ضرورة ،هذا بالإضافة إلى استخدام الأعشاب الطبيعية التى تطرد الغازات، كما ينصح بضرورة الراحة وعدم الإجهاد حتى لا يتسبب ذلك فى التهاب الجرح، أو غيرها من الآثار الجانبية التى تؤثر على صحتك.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نصائح للنفاس.. اتبعى 5 خطوات حتى تمر فترتك بسلام

نصائح للنفاس البكر .. الرضاعة الطبيعية الأهم

ترشيحاتنا

جدول مشاركات الفرق المصرية اليوم في دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب

أحمد مجدي يعزف على القلة وآلات غريبة.. فيديو

بدلا من الخصم أو الفصل.. تعرف على حالات الإجازة بدون مرتب

بعد انفصالها عن معز مسعود .. شاهد أبرز إطلالات شيرى عادل

بعد هزيمة كارثية لديسبورتيفو بمشاركة كهربا..إيناسيو: اتحمل المسؤولية وحدي

هل الأفضل تأخير صلاة العشاء إلى نصف الليل أم صلاتها في وقتها؟

ضحايا عنتيل كفر حجازي.. الاولى اطلقت والتانية فى خلافات.. والبحث عن الدوكش المتهم بتسريب الفيديوهات

بـ كتف واحد وفوق الركبة.. شاهد فستان دنيا سمير غانم فى أحدث ظهور

حرب شوارع.. مشاجرة جماعية دامية بالرشاشات في السعودية.. شاهد

موعد مباراة بيراميدز وبطل الكونغو في الكونفدرالية الأفريقية والقنوات الناقلة

شاهد.. وصول الرئيس السيسي مدينة بياريتز الفرنسية للمشاركة في قمة مجموعة الدول السبع

شعر كيرلى وبطن مكشوف.. دينا الشربينى بإطلالة مثيرة للجدل

اخبار الرياضة .. انتقال نجم الأهلي لإنبي..تصريحات نارية لمصطفى يونس.. ورد فعل ايناسيو بعد هزيمة كهربا الكارثية

هقرب من ربنا.. ريهام سعيد تعلن اعتزالها الإعلام.. فيديو

بعد انفصالها عن معز مسعود .. شاهد أبرز إطلالات شيرى عادل

ببشرة برونزية وفستان شيفون... نرمين الفقي بإطلالة صيفية جديدة

بملابس شفافة وزي ملاكم.. محمد رمضان يشعل مسرح حفله بمارينا.. شاهد

شريف عبد المنعم: أجاي معذور و ازارو أد أي مهاجم 10 مرات.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انفصالها عن معز مسعود .. شاهد أبرز إطلالات شيرى عادل

شعر كيرلى وبطن مكشوف.. دينا الشربينى بإطلالة مثيرة للجدل

بـ كتف واحد وفوق الركبة.. شاهد فستان دنيا سمير غانم فى أحدث ظهور